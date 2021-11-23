РБК: гонорары популярных артистов за новогодние корпоративы увеличились в 1,5 - 2 раза

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Средний гонорар популярных артистов за выступления на новогодних корпоративах в 2021 году составил 1,5 - 2 млн рублей, тогда как в 2019 году вознаграждение не превышало 1 - 1,5 млн рублей, сообщил РБК член Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ) Павел Воронцов.

Рост гонораров в сравнении с допандемийным периодом в ассоциации объяснили ограниченным количеством возможных концертов в конце декабря. Как отмечают в НАОМ, гонорар меняется в зависимости от региона. Так, выступление столичного артиста в Москве стоит дешевле, чем в Санкт-Петербурге или, например, в Нижнем Новгороде. Отмечается, что минимальная разница составляет 25%, но часто стоимость вырастает в два раза, поскольку в Москве исполнитель может выступить несколько раз за один вечер, а в случае выезда теряет почти 1,5 дня на одно мероприятие.

При этом, по словам Воронцова, возросшие гонорары артистов не отразились на общих бюджетах корпоративов или частных мероприятий, поскольку подрядчики для поддержания спроса снизили стоимость своих услуг. Представитель НАОМ отмечает, что количество заказов сейчас достаточно, однако многие лишь интересуются услугами артистов и не имеют намерений на самом деле проводить мероприятие. В организации оценивают стоимость проведения стандартного корпоратива от 10 до 50 тыс. рублей за человека, а мероприятия, на которых присутствует только топ-менеджмент, - на порядок дороже.