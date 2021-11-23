Минфин: новая команда "Роснано" активно работает с проектами для решения проблем компании

"Роснано" сейчас более активно работает с портфелем, новая команда, новые люди в органах управления, поэтому немного по-новому смотрит на работу с этими активами - когда выходить, как выходить. Это обычная работа менеджмента под руководством нового совета директоров", - сказал Силуанов.

"Роснано" как организация работает со своими активами, смысл работы "Роснано" в чем заключается - вкладываться в активы, какие-то производства, создавать их, потом выходить из них. Собственно, эта работа и реализуется", - добавил глава Минфина.

Ранее Минфин заявил, что правительство прорабатывает механизмы повышения эффективности "Роснано", в том числе по выходу из "исторического проектного портфеля". При этом варианты повышения эффективности работы компании не предусматривают невыполнения ее долговых обязательств, обеспеченных госгарантиями. В Минфине также отметили, что "Роснано" продолжает выполнять взятые на себя обязательства.

"Роснано" на 100% принадлежит государству. В группу "Роснано" входят акционерное общество "Роснано", общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям группы работают 138 предприятий и R&D центров в 37 регионах России.

Приостановка торгов

Вечером 19 ноября после приостановления торгов "Роснано" сообщило о прошедшей встрече с кредиторами и крупными держателями облигаций, в ходе которой обсуждались финансовые результаты деятельности компании и возможные сценарии реструктуризации в интересах кредиторов. В сообщении компании отмечалось, что накопленный долг и текущая финансовая модель компании требуют корректировок и "существует возможность выработать компромиссные варианты развития ситуации, которые позволят избежать наиболее негативных сценариев".

"Роснано" также заявило, что планирует продолжить процесс открытого диалога с кредиторами и иными заинтересованными лицами.