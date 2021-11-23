Казахстан ожидает позицию "Газпрома" по месторождениям Хвалынское и Имашевское

НУР-СУЛТАН, 23 ноября. /ТАСС/. Казахстанская сторона направила в "Газпром" материалы по проектам освоения месторождений Хвалынское и Имашевское, ожидает позицию компании. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС во вторник в пресс-службе Министерства энергетики Казахстана.

28 октября глава ведомства Магзум Мирзагалиев провел встречу в Санкт-Петербурге с председателем правления "Газпром" Алексеем Миллером, стороны договорились возобновить переговоры об освоении нефтегазоконденсатного месторождения Хвалынское и газоконденсатного месторождения Имашевское.

"Для Казахстана очень важны проекты Хвалынское и Имашевское. На сегодняшний день ПАО "Газпром" рассматривает и изучает представленные казахстанской стороной материалы. Казахстанская сторона ожидает позицию от ПАО "Газпром", - говорится в ответе Минэнерго на официальный запрос.

Говоря о сотрудничестве с Россией по газификации Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областей Казахстана, в пресс-службе пояснили, что на встрече с "Газпромом" было предложено активизировать совместную деятельность в рамках ранее созданной рабочей группы, провести необходимые расчеты и смоделировать перспективы взаимодействия. "Данный вопрос находится в стадии изучения и оценки ПАО "Газпром" и АО "Казтрансгаз". При этом окончательное решение будет зависеть от многих факторов, в том числе от объемов, источников и условий финансирования", - указали в министерстве.

Кроме того, там заявили, что казахстанская сторона поддерживает дальнейшее укрепление и расширение долгосрочных партнерских отношений в совместных проектах, а также выступает за готовность к более эффективному использованию потенциала сотрудничества двух стран в газовом секторе.

О месторождениях

Имашевское месторождение расположено на границе Казахстана (Атырауская область) и России (Астраханская область). Его разработка регулируется протоколом российско-казахстанского межправсоглашения, подписанного в 2013 году.

Хвалынское месторождение расположено в северной части акватории Каспийского моря в 260 км от Астрахани. В 2005 году компании "Лукойл" и "Казмунайгаз" подписали учредительные документы совместного предприятия ООО "Каспийская нефтегазовая компания" для освоения месторождения "Хвалынское", а также транспортировки и сбыта углеводородного сырья и продуктов его переработки.