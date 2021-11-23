Газпромбанк выдаст банковские гарантии на 170 млрд рублей для реализации ГПК в Усть-Луге

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Газпромбанк и Renaissance Heavy Industries договорились о выдаче банковских гарантий на 170 млрд рублей для реализации газохимического проекта в Усть-Луге, сообщает Газпромбанк. Общий объем лимита для холдинга в банке составил около 253 млрд рублей, сообщает Газпромбанк.

"Газпромбанк выступит опорным финансовым партнером Renaissance Heavy Industries и предоставит широкую линейку банковских продуктов, необходимых подрядчику проекта. Якорный продукт - банковские гарантии в пользу компании-оператора проекта - ООО "Русхимальянс", - говорится в сообщении.

"Мы уже реализовали с компанией несколько крупных сделок. Нынешний контракт - знаковый для нас. В сжатые сроки проектные команды проработали все малейшие нюансы организации выдачи банковских гарантий. В ближайший месяц состоится первая выдача", - отметила первый вице-президент Газпромбанка Оксана Панченко.

Проект реализует "Русхимальянс", он является частью проекта "Комплекс по переработке этансодержащего газа в поселке Усть-Луга". Газпромбанк и ВЭБ.РФ выступили организаторами финансирования. Газпромбанк также стал кредитным управляющим синдиката по предоставлению кредита.

В состав комплекса войдут два мощных предприятия: интегрированный комплекс по переработке (мощность 45 млрд куб. м) и сжижению природного газа (мощность 13 млн т в год) и газохимический комплекс мощностью до 3 млн т полимеров в год.