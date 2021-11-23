Кузнецова: в бюджете России на 2022-2024 годы поэтапно наращиваются меры соцподдержки

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Государство сохраняет ранее взятые на себя социальные обязательства, поэтапно наращивая меры поддержки граждан. Об этом ТАСС заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова (фракция "Единая Россия"), комментируя принятие нижней палатой парламента во втором чтении проекта федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

"Более 18 трлн рублей предполагается выделить на социальную политику проектом федерального закона, который сегодня принят во втором чтении. Ежегодно расходы будут увеличиваться, если сравнивать 2021 и 2024 годы, то рост составит 13,5%. Все это говорит о том, что, во-первых, государство сохраняет ранее взятые на себя социальные обязательства. Во-вторых, поэтапно наращиваются меры поддержки людей", - сказала она.

В этой связи политик отметила, что в проекте бюджета заложено увеличение размера прожиточного минимума, который в 2022 году составит для трудоспособного населения 13 793 рубля, а также увеличение материнского капитала при рождении второго, третьего и последующих детей до 665 тыс. рублей.

"Отмечу, что приняты поправки в проект бюджета, которые мы предлагали ранее, об увеличении расходов на жилье для людей с инвалидностью, вставших на очередь до 2005 года, о расширении финансирования проекта по долговременному уходу за инвалидами, людьми пожилого возраста", - добавила Кузнецова.

При этом парламентарий подчеркнула, что все предложения, внесенные в народную программу партии "Единая Россия", "были подтверждены статьями бюджета". "Социальный блок бюджета страны - это фундамент будущих решений в самой чувствительной сфере <…> Поэтому нужно внимательно следить не только за тем, чтобы расширялась [социальная] поддержка, но и за тем, как реализуются эти средства, как они помогают людям", - заключила парламентарий.

Планируется, что третье чтение проекта бюджета состоится 25 ноября.