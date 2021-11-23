{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кузнецова: в бюджете России на 2022-2024 годы поэтапно наращиваются меры соцподдержки

Вице-спикер Думы отметила, что на социальную политику намерены выделить более 18 трлн рублей

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Государство сохраняет ранее взятые на себя социальные обязательства, поэтапно наращивая меры поддержки граждан. Об этом ТАСС заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова (фракция "Единая Россия"), комментируя принятие нижней палатой парламента во втором чтении проекта федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

Спецпроект на тему
Как утверждают бюджет России ТАСС показывает пошаговую интерактивную схему принятия бюджета страны
Как утверждают бюджет России

"Более 18 трлн рублей предполагается выделить на социальную политику проектом федерального закона, который сегодня принят во втором чтении. Ежегодно расходы будут увеличиваться, если сравнивать 2021 и 2024 годы, то рост составит 13,5%. Все это говорит о том, что, во-первых, государство сохраняет ранее взятые на себя социальные обязательства. Во-вторых, поэтапно наращиваются меры поддержки людей", - сказала она.

В этой связи политик отметила, что в проекте бюджета заложено увеличение размера прожиточного минимума, который в 2022 году составит для трудоспособного населения 13 793 рубля, а также увеличение материнского капитала при рождении второго, третьего и последующих детей до 665 тыс. рублей.

"Отмечу, что приняты поправки в проект бюджета, которые мы предлагали ранее, об увеличении расходов на жилье для людей с инвалидностью, вставших на очередь до 2005 года, о расширении финансирования проекта по долговременному уходу за инвалидами, людьми пожилого возраста", - добавила Кузнецова.

При этом парламентарий подчеркнула, что все предложения, внесенные в народную программу партии "Единая Россия", "были подтверждены статьями бюджета". "Социальный блок бюджета страны - это фундамент будущих решений в самой чувствительной сфере <…> Поэтому нужно внимательно следить не только за тем, чтобы расширялась [социальная] поддержка, но и за тем, как реализуются эти средства, как они помогают людям", - заключила парламентарий.

Планируется, что третье чтение проекта бюджета состоится 25 ноября.

Теги
РоссияКузнецова, Анна Юрьевна
Рост добычи "Газпрома" покроет более трети прироста потребления газа в мире
Наибольший рост спроса пришелся на основные для холдинга рынки сбыта - в России, Китае и Европе
Читать полностью