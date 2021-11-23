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"Газпром" сообщил о готовности Амурского ГПЗ более чем на 81%

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Строительство Амурского газоперерабатывающего завода завершено более чем на 81%, говорится в сообщении "Газпрома" по итогам заседания совета директоров, на котором была одобрена работа по основным инвестиционным проектам холдинга.

"Общий статус реализации проекта строительства Амурского газоперерабатывающего завода - более 81%. В частности, ведутся пуско-наладочные работы на третьей технологической линии, на четвертой линии завершен монтаж крупногабаритного оборудования", - сказано в сообщении.

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