"Газпром" сообщил о готовности Амурского ГПЗ более чем на 81%

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Строительство Амурского газоперерабатывающего завода завершено более чем на 81%, говорится в сообщении "Газпрома" по итогам заседания совета директоров, на котором была одобрена работа по основным инвестиционным проектам холдинга.

"Общий статус реализации проекта строительства Амурского газоперерабатывающего завода - более 81%. В частности, ведутся пуско-наладочные работы на третьей технологической линии, на четвертой линии завершен монтаж крупногабаритного оборудования", - сказано в сообщении.