Нефтяники представят в ФАС до 26 ноября данные о сложностях с ж/д отгрузками топлива

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Нефтяные компании должны в срок до 26 ноября представить в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ информацию о наличии сложностей с отгрузками топлива по железной дороге. При этом антимонопольная служба должна до 8 декабря провести заседание биржевого комитета ФАС с участием Минтранса и РЖД по вопросу урегулирования ситуации с отгрузками нефтепродуктов, следует из протокола заседания комитета, с копией которого ознакомился ТАСС.

"Нефтяным компаниям и участникам биржевого комитета в срок до 26 ноября 2021 года представить в ФАС России информацию о наличии/отсутствии сложностей с отгрузками на РЖД", - говорится в документе.

Кроме того, ФАС в срок до 8 декабря должна провести заседание комитета при участии представителей Минтранса и РЖД по вопросу урегулирования имеющихся сложностей с ж/д отгрузками нефтепродуктов, в том числе в направлении Октябрьской, Северо-Кавказской, Восточно-Сибирской, Дальневосточной, Красноярской железных дорог и АО АК "Железные дороги Якутии".

Ранее на заседании биржевого комитета ФАС 10 ноября "Татнефть" сообщала о наличии сложностей с железнодорожными отгрузками нефтепродуктов, выразившиеся в систематических ограничениях РЖД по оформлению груженых вагонов по ряду направлений. Однако в РЖД заявили ТАСС, что искусственных ограничений не создают, а грузоотправители сталкиваются со сложностями при необеспечении отгрузки товара. В холдинге пояснили, что затруднения возникают из-за несоответствия фактических объемов выгрузки заявленным грузополучателем нормативным параметрам, в соответствии с которыми РЖД согласовывает погрузку.

При этом ФАС рекомендовала "Татнефти" и другим компаниям, столкнувшимся с такими же сложностями, направить в Минэнерго и ФАС подтверждающую информацию и сведения для рассмотрения. В службе не ответили на запрос ТАСС о том, какие еще нефтяные компании столкнулись с проблемами отгрузки топлива по железной дороге. В "Татнефти" пока также не прокомментировали ситуацию.

Другие вопросы, рассмотренные на заседании биржевого комитета ФАС

Как следует из протокола, "Газпром нефть" до 3 декабря должна также представить в ФАС реестр сделок, заключенных с 1 июня по 31 октября, по купле-продаже нефтепродуктов в отношении собственных и несобственных бытовых структур с указанием сроков отгрузки топлива.

В свою очередь, "Российский топливный союз" в срок до 26 ноября должен направить в адрес Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) данные с приложением подтверждающих документов по нехарактерному поведению участников биржевых торгов.