Байден допустил, что цены на бензин в США являются результатом махинаций нефтяных компаний

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. Высокие цены на бензин в США являются результатом махинаций национальных нефтяных компаний. Такое мнение выразил во вторник американский президент Джо Байден, выступая в Белом доме с речью, посвященной экономической ситуации в стране.

"Дело в том, что цена на нефть уже снизилась до этого объявления [о задействовании стратегического резерва нефти США] <...>. Цена на бензин на оптовом рынке упала на 10% за последние несколько недель. Но цена бензина на АЗС [для обычных потребителей] не снизилась и на пенни. Другими словами, занимающиеся поставками топлива компании платят меньше, а получают гораздо больше", - отметил американский лидер.

По его словам, эти нефтяные "компании кладут себе в карман разницу в качестве прибыли". "Это неприемлемо", - подчеркнул Байден. Если бы "разница между оптовыми и розничными ценами на бензин соответствовала средним показателям прошлых лет", продолжил хозяин Белого дома, то сейчас американцы платили бы за галлон (порядка 3,7 литра) по меньшей мере на 25 центов меньше.

Президент напомнил, что обратился к независимой Федеральной торговой комиссии США с просьбой "рассмотреть вопрос о том, не является ли такое потенциально незаконное и антиконкурентное поведение в нефтегазовой отрасли причиной повышения цен для потребителей".

Ранее октябрьский индекс потребительских цен в США вырос на 6,2% по сравнению с предыдущим годом, причем основным фактором стали расходы на энергоносители. Цены на бензин в стране выросли на 49,6% по сравнению с октябрем 2020 года. Как отмечает агентство Bloomberg, средние цены на бензин в США взлетели до самого высокого уровня за последние семь лет. По мнению социологов, инфляция в США является одной из причин падения рейтинга популярности действующего президента.

Ранее Байден решил задействовать 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва США. Как отметили в Белом доме, это делается в целях снижения цен на топливо для американцев, а также чтобы сбалансировать спрос и предложение на рынке после пандемии.