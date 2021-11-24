Налоговые поступления в бюджет Приморья в 2022 году увеличатся на 17%

ВЛАДИВОСТОК, 24 ноября. /ТАСС/. Налоговые доходы бюджета Приморья в 2022 году будут увеличены почти на 17% до 109,7 млрд рублей по сравнению с 2020 годом. В регионе наблюдается рост этого вида доходов от всех видов торговли, гостиничного бизнеса, сообщила в среду на заседании Законодательного собрания края председатель правительства региона Вера Щербина, представляя проект бюджета на 2022 и плановый период 2023-2024 годы. Депутаты приняли проект в первом чтении.

По данным пресс-службы Законодательного собрания, в результате корректировки бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы общая сумма доходов составила 165,64 млрд рублей, общий объем расходов - 173,98 млрд рублей. Размер дефицита краевого бюджета на текущий год составил 8,3 млрд рублей, пополнение доходной части бюджета за счет налогов - 5,75 млрд рублей. Соответствующие корректировки были приняты на заседании в среду в первом и втором чтениях.

"У нас доходы всего на 2022 год 152 млрд 445 млн рублей, из них налоговые доходы составляют 109 млрд 728 млн рублей. Если мы вспомним прошлый год, то наши налоговые доходы были на 15 млрд рублей меньше, 94 млрд рублей. <...> Расходы бюджета [составляют] 159 млрд 581 млн рублей, дефицит бюджета - 7 млрд 136 млн рублей", - сообщила Щербина.

Она отметила, что по состоянию на 1 ноября наблюдается рост налоговых доходов от рыболовства, всех видов торговли, гостиничного бизнеса, строительной отрасли, работы портов. В проекте бюджета заложены средства на повышение зарплат различным категориям граждан, также предусмотрено финансирование реализации предложений жителей региона, которые были внесены на общественных слушаниях. В частности, 40 млн рублей заложено на памятник "Штурмовые ночи Спасска".

По данным пресс-службы регионального правительства, в планируемый трехлетний период на реализацию национальных проектов будет направлено более 58 млрд рублей, а доля расходов на социально-культурную сферу составит 61,75% от общей суммы. Власти обеспечат соцподдержку граждан в полном объеме.

"Сформированный на основе обозначенных подходов проект краевого бюджета на 2022-2024 годы позволит реализовать меры по преодолению экономических последствий, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции в Приморье, и будет способствовать сохранению устойчивости и сбалансированности краевого бюджета в ближайший трехлетний период", - привела пресс-служба правительства слова министра финансов Приморья Анны Харченко.