В СКФО больше всего вакансий предлагается на Ставрополье, в Дагестане и Северной Осетии

ТАСС, 24 ноября. Наиболее активными регионами в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) по числу соискателей и вакансий за последний месяц стали Ставрополье, Северная Осетия и Дагестан. Об этом сообщила ТАСС аналитик макрорегиона Юг сервиса по поиску работы HeadHunter Анастасия Кабинова.

"Топ-3 самых активных регионов СКФО как по числу вакансий, так и по числу резюме - это Ставропольский край, Республика Дагестан и Республика Северная Осетия-Алания", - сказала собеседница агентства.

Всего по итогам прошлого месяца компании-работодатели разместили на сервисе более 13 500 вакансий для жителей Северо-Кавказского федерального округа. "Что касается соискателей, то сейчас резюме на hh.ru есть более чем у 590 тыс. жителей СКФО", - рассказала Кабинова. По ее словам, за последний месяц активно искали работу более 60 тыс. жителей Северного Кавказа.

Если говорить о портрете соискателя СКФО, по данным сервиса, чаще всего публикуют резюме граждане в возрасте от 26 до 35 лет. Так, работу в этом возрасте ищут 58% женщин и 54% мужчин. При этом в возрасте от 36 до 45 размещают резюме по 22% как мужчин, так и женщин.

По данным сервиса, 72% соискателей на Северном Кавказе имеют высшее образование, 12% - среднее специальное.