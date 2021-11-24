Власти Москвы оказали финансовую помощь 17 промышленным предприятиям

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Москва оказала финансовую помощь 17 промышленным предприятиям. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Мы предлагаем разные варианты поддержки промышленного сектора. Предприятиям присваиваются статусы, открывающие доступ к налоговым льготам, оказывается содействие в поиске площадок для локализации в Москве и освоении зарубежных рынков. Финансовую помощь можно получить в виде субсидий и займов. В этом году город уже одобрил поддержку 17 предприятиям, на эти цели в общей сложности было выделено более 800 млн рублей", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

Он добавил, что 13 предприятиям помощь предоставлена в формате субсидий, а остальным - в виде льготных займов.

Москва постоянно совершенствует систему поддержки. Промышленники теперь смогут компенсировать свои расходы на выплату процентов по кредитам на новое оборудование и оформление прав на результаты интеллектуальной деятельности, необходимые для работы производства. Компенсация предоставляется на три года и соответствует ключевой ставке Центрального банка России, но не превышает 100 млн рублей в год.

"Помимо новых мер поддержки, мы также продолжим развивать уже существующие инструменты, которые востребованы у промышленников. Среди них, например, льготные займы - только с начала этого года город одобрил столичным предприятиям заявки на общую сумму 650 млн рублей", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова.

Льготные займы можно получить на срок до пяти лет по ставке значительно ниже банковской. Для предприятия-заявителя она составляет два-четыре процента годовых. Сумма займа в зависимости от его целей может достигать 300 млн рублей. В 2021 году этой мерой поддержки воспользовались производители медицинских приборов, нетканых материалов и режущего инструмента, а также предприятие пищевой промышленности.