Япония продаст несколько сотен тысяч килолитров нефти из резервов

ТОКИО, 24 ноября. /ТАСС/. Япония в рамках договоренностей с США продаст несколько сотен тысяч килолитров нефти из стратегических резервов с целью стабилизации рынка. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Токио министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

"Было принято решение продать часть нефти из стратегических резервов. Объем составит несколько сотен тысяч килолитров", - сказал он. В Японии единицей измерения нефти служит килолитр (примерно 6,289 барреля). Министр не уточнил точный объем нефти и сроки продажи, отметив, что эти вопросы пока прорабатываются.

Газета Nikkei со ссылкой на источники писала, что объем продаваемой нефти из резервов составит около 4,2 млн баррелей. Тендер на продажу проведут до конца года, а сама поставка будет осуществлена в период до марта следующего года. Предполагаемый объем реализации покрывает потребности Японии в течение одного-двух дней. При этом в случае необходимости Токио может выпустить на рынок дополнительные излишки из резервов.

Цена на нефть в Токио в среду достигла максимума с 11 ноября. Так, один килолитр дубайской сырой нефти с поставкой в апреле будущего года стоит сейчас 55 040 иен ($477 по текущему курсу), что примерно на $26 выше, чем в понедельник.

США во вторник объявили о высвобождении 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов. В Белом доме подчеркнули, что аналогичный шаг предпримет ряд других стран, включая Великобританию, Индию, Китай, Южную Корею и Японию.

В новость внесена правка (09:15 мск) - передается с исправлением объема нефти в заголовке и далее по тексту, верно - сотен тысяч килолитров.