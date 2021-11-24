Инвестиции в экономику Кузбасса за три года превысят 1 трлн рублей

КЕМЕРОВО, 24 ноября. /ТАСС/. Власти Кузбасса в течение трех лет намерены привлечь в экономику региона свыше 1 трлн рублей инвестиций, значительная их часть будет сосредоточена в несырьевом секторе. Это позволит создать новые рабочие места, развить бизнес и новые производства, сообщил, выступая с бюджетным посланием в среду, губернатор Сергей Цивилев.

"В конце сентября я обратился к главе государства с инициативой о создании особой экономической зоны "Кузбасс". Инвесторы намерены реализовать здесь проекты с объемом инвестиций около 500 млрд рублей. Это будут крупнейшие вложения в промышленность Кузбасса за последние 50 лет. Будет создано свыше 10 тыс. новых высокооплачиваемых рабочих мест. В целом в ближайшие три года в экономику Кузбасса будет вложено более 1 трлн рублей", - сказал Цивилев.

Он напомнил, что уже подписаны соглашения с крупными инвесторами о вложении более 300 млрд рублей в развитие промышленности и туризма. Согласно стратегии социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденной в марте премьер-министром Михаилом Мишустиным, регион получит 51 млрд рублей из федерального бюджета для диверсификации региональной экономики. Строительство новых дорог, инженерной и коммунальной инфраструктуры, новые преференции для бизнеса делают Кузбасс более привлекательным для инвесторов.

"Благодаря поддержке президента РФ будет продлен срок действия льготного налогового режима для четырех наших территорий опережающего социально-экономического развития - в Анжеро-Судженске, Юрге, Новокузнецке и Прокопьевске. Сегодня здесь работают 49 предприятий, на которых создано почти 3 тыс. новых рабочих мест. Еще 13 предприятий создадут новые производства в ближайшее время, а это еще около 6 тыс. новых рабочих мест", - пояснил глава региона.

При этом, по словам губернатора, угольная промышленность остается основой экономики, в регионе добывается больше половины российского угля, в отрасли занято порядка 100 тыс. человек, а на угольные компании приходится треть доходов кузбасского бюджета. Преодоление мирового энергетического кризиса и рост спроса и цен на уголь позволит увеличить объемы добычи в регионе и расширить инвестиционные программы угольщиков. В 2021 году в Кузбассе открыты два новых угольных разреза, шахта и обогатительная фабрика, в декабре будет открыта еще одна шахта.

"Сегодня угольная отрасль на подъеме. В этом году Кузбасс выдаст на-гора 240 млн тонн угля, более половины этого объема отправит на экспорт. Значит, у угольщиков появятся дополнительные финансовые возможности. По поручению президента эти средства в том числе будут направляться на развитие неугольных отраслей в Кузбассе, на повышение безопасности труда и рост заработной платы. Сегодня средний уровень оплаты труда в отрасли превышает 67 тыс. рублей, рост к прошлому году составил 14%", - отметил Цивилев.

Новая экономика

Основой кузбасской экономики в ближайшие годы должны оставаться угольная и химическая промышленность, металлургия и машиностроение. При этом в планах региональных властей сделать одной из фундаментальных отраслей малое и среднее предпринимательство. Сегодня в бизнесе работает почти втрое больше, чем в угольной промышленности - 280 тыс. человек или каждый четвертый занятый в экономике Кузбасса.

"Малый и средний бизнес - это мощнейший резерв для проведения кардинальных преобразований в экономике, изменения ее структуры. Ставлю перед правительством Кузбасса задачу довести удельный вес малого и среднего бизнеса в налоговых доходах бюджета региона до 50%", - сказал Цивилев. Он отметил, что на сегодня этот показатель составляет порядка 20%.

Увеличивать доходы бюджета региона от малого и среднего бизнеса власти Кузбасса намерены не за счет ужесточения налоговой политики, а наоборот, за счет создания наиболее благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности и увеличения числа предпринимателей и самозанятых.

"Регион готов стать пилотной площадкой для введения экспериментальных налоговых режимов, позволяющих упростить налоговое администрирование для малого бизнеса Кузбасса. Мы привлекаем крупнейшие банки к формированию дорожной карты по расширению льготных программ кредитования, использованию самых современных банковских продуктов, образовательных программ и бесплатных сервисов специально для кузбасских предпринимателей. Сегодня уже 40 тыс. кузбассовцев оформили свой бизнес в статусе самозанятого. Рост за этот год - в 3,2 раза", - пояснил губернатор.

Региональные власти готовы продолжить поддержку бизнеса за счет финансовых и нефинансовых мер. В 2021 году свыше 200 малых компаний в Кузбассе получили льготные бюджетные кредиты на сумму более 400 млн рублей, под поручительства регионального Фонда поддержки предпринимательства в сферу малого бизнеса привлечено более 600 млн кредитов. Эти меры реализуются в дополнение к федеральным программам.

Глава региона отметил, что для создания новой экономики в Кузбассе будет создана современная цифровая инфраструктура. В начале 2022 года начнет работу областной центр обработки данных. На основе полученных данных можно будет помогать бизнесу выстраивать планы развития и развивать региональную экономику.