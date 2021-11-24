Московские стартапы в сфере архитектуры и дизайна пройдут программу акселерации

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Трек ArchTech программы "Московский акселератор" начал работу в столице, его цель - поиск перспективных проектов в сфере архитектуры и дизайна помещений, технологий умного дома, искусственного интеллекта в обслуживании зданий и сооружений. Об этом сообщили в среду в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития города.

"Заявки на участие в программе подали 283 стартапа, из которых эксперты отобрали 30 наиболее перспективных. Их ждут практические занятия с наставниками, воркшопы по привлечению финансирования и подготовке выступлений перед потенциальными инвесторами и клиентами. Команды-лидеры получат возможность запустить свои инновационные решения вместе с партнерами трека", - сказала вице-мэр Москвы Наталья Сергунина, слова которой привела пресс-служба.

Прием заявок на участие в ArchTech проходил в октябре. В трек приглашались стартапы, где уже есть сформированная опытная команда. Претендентам необходимо было предоставить готовую разработку или минимально жизнеспособный продукт (MVP).

"Программа предусматривает индивидуальные сессии и мастер-классы, посвященные современным трендам в строительстве и внедрению пилотных проектов. По итогам акселерационной программы, которая продлится до конца декабря, компании представят свои проекты в рамках демодня", - уточнил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин, которого также цитирует пресс-служба.

Одним из участников акселерационной программы стала облачная платформа с искусственным интеллектом по автоматизации экономического расчета строительных, инженерных и пожарных спецификаций. Другая команда разработала платформенное решение для обучения специалистов предприятий на VR/AR- и 3D-симуляторах. Оно имитирует нештатные ситуации, а также позволяет развивать рефлекторные навыки правильного выполнения работ. Это поможет снизить риск аварий и травматизма. В число участников также попала компания, которая специализируется на создании цифровых двойников крупных промышленных объектов. Разработка помогает выбирать наиболее оптимальные режимы работы, ставить виртуальные производственные эксперименты, проведение которых в реальности нецелесообразно.

"Московский акселератор" начал свою работу в декабре 2019 года. За это время в программе приняли участие более 300 стартапов. Их представители прошли обучение и масштабировали свои проекты за счет различных тематических треков: биомедицина, финтех, строительство и инжиниринг, металлургия, транспорт и других. ArchTech стал 13-м по счету треком. Программу реализует Агентство инноваций Москвы, подведомственное столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития.