США еще не приняли решения о санкциях в отношении Индии за закупки ЗРС С-400

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты пока не приняли решения относительно неприменения в отношении Индии санкций в рамках закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций") за закупку у России зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом заявил во вторник на брифинге представитель Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы не приняли решения о потенциальном отступлении [от закона] в отношении индийских оружейных сделок с Россией. [Закон] CAATSA, однако, не имеет общего или ориентированного на какую-либо страну положения об отказе от него. Мы также знаем, что наши оборонные отношения с Индией значительно расширились и углубились в последние годы. Они углубляются с учетом широких и глубоких отношений, которые мы имеем с Индией, и ее статусом крупного партнера в оборонной области", - сказал Прайс, слова которого приводятся на сайте Госдепартамента.

Он также отметил, что обсуждение вопроса о С-400 с индийской стороной продолжится.

"Это обсуждение проходит в контексте значимых для нас оборонных отношений, что важно как для США, так и для Индии, в том числе в контексте свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. И я полагаю, что эти обсуждения продолжатся", - сказал представитель Госдепартамента.

Ранее в конце октября два американских сенатора Марк Уорнер (демократ от штата Вирджиния) и Джон Корнин (республиканец от штата Техас) призвали президента США Джо Байдена не применять в отношении Индии закон CAATSA за закупку у России вооружений, прежде всего С-400.

Индия объявила о намерении приобрести российские С-400 в 2015 году. Контракт на поставку пяти полковых комплектов систем С-400 "Триумф" стоимостью $5,43 млрд был подписан во время визита президента России Владимира Путина в Индию в октябре 2018 года. Это вызвало серьезное недовольство Вашингтона, который угрожает применением санкций в отношении государств, приобретающих у РФ современные системы вооружений и военной техники, в соответствии с принятым в 2017 году законом CAATSA. В Нью-Дели при этом заявляют, что не намерены отказываться от российских ЗРС.