Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 1,05%

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся ростом индекса Мосбиржи на 1,05%, до 4001,89 пункта, индекса РТС на 2,06%, до 1696,69 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:24 мск индекс Мосбиржи находился на отметке 3986,25 пункта (+0,65%), а индекс РТС - на уровне 1685,62 пункта (+1,4%).

Стоимость январского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE росла на 0,27% - до $82,53 за баррель. Фьючерс на WTI подорожал на 0,34% и торгуется на уровне $78,77 за баррель.