Чистая прибыль TCS Group по МСФО за III квартал 2021 года выросла на 31%

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль TCS Group - головной структуры Тинькофф банка - увеличилась по итогам июля - сентября 2021 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 31% и достигла 16,5 млрд рублей, следует из сообщения компании.

За девять месяцев 2021 года чистая прибыль группы составила 46,8 млрд рублей, увеличившись на 47%.

"Группа успешно завершает еще один квартал: мы получили рекордную квартальную чистую прибыль в размере 16,5 млрд рублей, а рентабельность капитала достигла 42,6%. Этому способствовали диверсификация и развитие новых направлений деятельности", - отметил содиректор группы Оливер Хьюз. Совокупные активы в третьем квартале 2021 года выросли с конца прошлого года на 28% и достигли 1,1 трлн рублей (на 31 декабря 2020 года - 859 млрд рублей).

Общий объем кредитного портфеля группы увеличился на 41% с конца прошлого года и составил 631 млрд рублей, в то время как на 31 декабря 2020 года он был на уровне 447 млрд рублей. Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле группы снизилась до 8,6%, отношение резервов на возможные потери по ссудам к объему неработающих кредитов составило 1,38.

Объем средств на счетах клиентов группы возрос на 24%, до 777 млрд рублей (на 31 декабря 2020 года он составлял 627 млрд рублей).

Группа сообщила, что направления деятельности, не связанные с кредитованием, играют все более весомую роль в структуре выручки и прибыли. В третьем квартале 2021 года доля показателей от деятельности, не связанной с кредитованием, достигла 45% в выручке и 21% в прибыли группы до налогообложения.