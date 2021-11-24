Половину из числа запланированных резидентов привлекли на ТОР "Горный" под Новосибирском

НОВОСИБИРСК, 24 ноября. /ТАСС/. Половину из числа запланированных к 2028 году шести резидентов привлекли на территорию опережающего развития "Горный" на востоке Новосибирской области. Среди проектов - производство стройматериалов, теплоизоляционных изделий и тепличный комплекс по выращиванию тюльпанов, сообщил ТАСС министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Территория опережающего развития "Горный" создана на территории одноименного моногорода в Тогучинском районе на востоке Новосибирской области в 2019 году. Градообразующим предприятием рабочего поселка является завод "Спецжелезобетон" (входит в АО "БЭТ"). Ранее власти региона сообщали о планах привлечь шесть резидентов на площадку ТОСЭР к 2028 году. Кроме этого, создание ТОР "Горный" позволит к 2028 году диверсифицировать экономику города, снизить зависимость от градообразующего предприятия, повысить инвестиционную привлекательность города, создать более 650 постоянных рабочих мест и привлечь 3,5 млрд рублей инвестиций.

"В реестре резидентов ТОСЭР "Горный" зарегистрировано три компании: ООО "Диабаз", проект "Создание и развитие производства диабазовой муки и другой кислотоупорной продукции", объем инвестиций - 14 млн рублей, 14 новых рабочих мест; ООО "Горный Базальт", проект "Строительство завода по производству теплоизоляционных изделий из базальтового волокна в р.п. Горный", объем инвестиций - 334 млн рублей, 57 рабочих мест; ООО Агрофирма "Новый путь", проект "Создание тепличного комплекса для производства сельскохозяйственной продукции растениеводства, ее первичной и последующей переработки, оптовой и розничной продажи в р. п. Горный Тогучинского района Новосибирской области", объем инвестиций - 56,2 млн рублей, 61 рабочее место", - рассказал Решетников.

Ранее сообщалось также о планах по созданию на ТОСЭР комплекса по выращиванию грибов мощностью до 900 тонн в год, однако проект был отложен на неопределенный срок из-за изменения стратегии компании, которая планировала его реализовать. Как уточнил ТАСС Решетников, все компании, выразившие намерения реализации инвестиционных проектов на ТОСЭР Новосибирской области, были одобрены Советом по инвестициям Новосибирской области, при условии соблюдения регионального и федерального законодательства о ТОСЭР. По словам министра, отказов и отрицательных решений в отношении инвестиционных проектов ТОСЭР не было. Сейчас резидентов, находящихся на стадии подписания договоров в регионе нет, добавил Решетников.