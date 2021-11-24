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Комитет Госдумы поддержал к I чтению законопроект об утилизации конфискованного табака

Документом предлагается дополнить кодекс положениями о порядке хранения изъятых из незаконного оборота табачных изделий, предметов и материалов, используемых для их производства

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в среду на заседании рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект группы депутатов об утилизации изъятой из незаконного оборота табачной продукции, а также технологического оборудования для ее производства.

В целях пресечения возможности попадания нелегальной табачной продукции на рынок, а также экономии бюджетных средств, затрачиваемых на длительное хранение такой продукции, авторы предлагают внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, дополнив его "нормой об утилизации и уничтожении изъятых из незаконного оборота табачной продукции и (или) табачных изделий и основного технологического оборудования для их производства".

Законопроектом также предлагается дополнить кодекс положениями о порядке хранения вещественных доказательств в виде изъятых из незаконного оборота табачных изделий, предметов и материалов, используемых для их производства.

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