Инвестиции в основной капитал на Хайнане в январе - октябре выросли на 11,6%

ХАЙКОУ /Китай/, 24 ноября. /ТАСС/. Инвестиции в основной капитал в южной китайской провинции Хайнань за первые десять месяцев текущего года выросли на 11,6% в годовом исчислении. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао" со ссылкой на данные статистического управления провинции.

Как отмечается в материале, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года прирост составил 21,4%. Средний показатель темпов роста за два года достиг 10,2%. Абсолютное значение объема вложенных средств не указывается.

По итогам периода января - октября инвестиции в основной капитал Китая выросли в годовом исчислении на 6,1%, до 44,58 трлн юаней (примерно 7,01 трлн долларов по курсу на момент публикации данных).

1 июня прошлого года Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали программу формирования свободного торгового порта на Хайнане. Документ предусматривает создание специальной таможенной зоны на этом тропическом острове. Власти КНР планируют в целом завершить строительство свободного порта на территории провинции в 2025 году, к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций. К 2035 году на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.