"Газпром нефть" планирует на 10% оптимизировать стоимость полевых геофизических работ

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. "Газпром нефть" объявила об открытии центра разведочной геофизики, который займется сопровождением площадных геофизических работ. Проект позволит оптимизировать стоимость полевых исследований на 10%, а также начать коммерциализацию решений в области геологоразведки, сообщает компания.

"Эффект будет обеспечен за счет единого подхода к проведению работ во всех регионах деятельности компании и тиражирования инновационных технологий поиска углеводородов, в том числе цифрового двойника сейсморазведочных работ", - говорится в сообщении.

В сезон 2021-2022 годов с использованием новой модели управления будут проведены полевые геофизические исследования на участках площадью свыше 2 тыс. кв. км в ХМАО-Югре, ЯНАО и Томской области.

Центр возьмет на себя управление полевыми геофизическими исследованиями дочерних предприятий "Газпром нефти", но в дальнейшем он может оказывать услуги и для сторонних компаний. "В ближайшей перспективе центр сможет предлагать операторские услуги не только "Газпром нефти", но и другим компаниям. Мы также видим своей задачей формирование условий для развития рынка разведочной геофизики и обмен знаниями и компетенциями между его участниками", - отметил директор по геологоразведке и развитию ресурсной базы "Газпром нефти" Юрий Масалкин.