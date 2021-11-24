Астраханская и Ростовская области показали худшие результаты реализации нацпроектов в ЮФО

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 ноября. /ТАСС/. Худшие результаты исполнения национальных проектов в Южном федеральном округе (ЮФО) зафиксированы в Астраханской и Ростовской областях. Об этом в среду на заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в ЮФО сообщил полпред Владимир Устинов.

На реализацию нацпроектов в 2021 году в регионах ЮФО, по словам Устинова, выделено 125 млрд рублей.

"За девять месяцев текущего года фактически освоено более 63 млрд рублей, то есть чуть больше половины. Я вам скажу, что это очень и очень мало. Наибольшие результаты исполнения нацпроектов были достигнуты в Адыгее (64%) и Волгоградской области (62%), наименьшие - в Астраханской области (41%) и в Ростовской области (45%)", - сказал полпред.

В Астраханской области на конец сентября по двенадцати детским садам, строящимся в рамках нацпроекта "Демография", фиксировалось существенное отставание - строительная готовность составляла от 0% до 28%, отметил полпред. Школы в поселке Трусово и Казымякском районе региона, которые возводятся в рамках нацпроекта "Образование", готовы на 11% и 14% соответственно. Полпред также указал на риски неисполнения мероприятий по ликвидации свалок в рамках нацпроекта "Экология". В числе городов, по которым не поданы заявки на финансирование, Устинов назвал Донецк (Ростовская область), Таганрог, Красный Сулин, Цимлянск, Ростов-на-Дону, Элисту, Логань, Краснодар, Горячий Ключ, Славянск-на-Кубани, Анапу, Севастополь и Волгоград.

Устинов отметил, что динамика расходования бюджетных средств указывает на ряд проблем, которые не позволили добиться ожидаемого эффекта в процессе воплощения планов в реальную жизнь. "Необходимо также отметить коррупцию и мошенничество при распределении муниципальных и государственных заказов, формальное или вообще фиктивное исполнение мероприятий", - отметил полпред.

Ключевые цели 13 национальных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры обозначены в указе "О национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года". Это задачи по сохранению здоровья и благополучия россиян, развитию возможностей для реализации и развития их талантов, по созданию безопасной и комфортной среды для жизни, возможностей для труда, а также задачи по цифровой трансформации. Национальные проекты, инициированные президентом России Владимиром Путиным, реализуются с 2019 года. Изначально они были рассчитаны на период до 2024 года, однако впоследствии их продлили еще на шесть лет - до 2030 года.