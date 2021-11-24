Технологии и компетенции будущего обсудят на форуме "PRO будущее" в Ставрополе

СТАВРОПОЛЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Технологии, профессии и компетенции будущего обсудят в Ставрополе на форуме "PRO будущее", организованном в рамках проекта "Умный маршрут" обществом "Знание". Площадкой проведения форума стала "Точка кипения" в Ставропольском государственном аграрном университете.

"Площадка была открыта в 2019 году, чтобы давать новые знания, объединять поколение молодых, талантливых, жаждущих знания людей. Будущее делаете вы, будущее создают те, кто знает как это сделать. Навыки и компетенции расрывают ваши таланты. Мы будем создавать новые площадки, проводить мероприятия, чтобы вы смогли воплотить свой потенциал", - сказал на открытии форума ректор университета Александр Трухачев.

На форуме в Ставрополе собрались около 200 участников, перед ними в течение трех дней выступят более 20 спикеров. Темой форума названо "PRO будущее". Эксперты в формате лекций, мастер-классов и дискуссий знакомят слушателей с миром науки и технологий, главными достижениями современности, трендами в профессиях.

Форумы в рамках проекта "Умный маршрут", организованного обществом "Знание", проходят в ноябре и декабре 2021 года в разных городах России. Для каждого региона выбрана отдельная тема: искусство, карьера, наука, ораторское искусство и экономика, лидерство и soft skills, финансовая грамотность и основы дипломатии. За историю существования проект уже охватил более 60 регионов России, в его рамках состоялось более 6 тыс. лекций.

Российское общество "Знание" ведет историю от советской общественной организации, основанной по инициативе представителей советской интеллигенции. В 2016 году "Знание России" было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию Российское общество "Знание". 21 апреля 2021 года в ходе послания президента РФ Федеральному собранию Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества "Знание" на современной цифровой платформе.