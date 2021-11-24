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Китай в случае необходимости готов высвободить нефть из национальных резервов

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай готов и к другим мерам для поддержки рынка

ПЕКИН, 24 ноября. /ТАСС/. Китайские власти могут высвободить нефть из национальных резервов "с учетом собственных потребностей". Об этом сообщил в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Китай может высвободить нефть из национальных резервов с учетом ситуации в стране и собственных потребностей", - заявил он на брифинге.

Как уточнил китайский дипломат, Пекин готов предпринять и "другие меры для того, чтобы поддержать рынок". "Мы незамедлительно сообщим о принятии таких решений", - добавил он.

По словам Чжао Лицзяня, власти Китая ведут по данному вопросу переговоры со странами - производителями нефти и государствами-потребителями.

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