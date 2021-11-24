Сервис Russpass запустит новые маршруты выходного дня из Москвы в ближайшие регионы

МОСКВА, 24 ноября./ТАСС/. Новые маршруты выходного дня для путешественников из Москвы появятся на турсервисе Russpass в начале декабря. Об этом сообщил журналистам в среду директор по развитию туристического сервиса Russpass Сергей Зимин.

"Сейчас очень активно развивается внутренний туризм. <…> У нас разработаны два новых туристических маршрута. Это уикэнд из Москвы в Тулу и Орел. То есть вы в субботу утром выезжаете в Тулу, гуляете, смотрите достопримечательности, ночуете там, а утром отправляетесь в Орел и вечером обратно на поезде в Москву", - сказал Зимин.

Он добавил, что по такому же принципу разработан маршрут из Москвы во Владимир и Нижний Новогород.

"Эти маршруты уже разработаны. Мы планируем, что они будут доступны пользователям в начале декабря", - сказал Зимин.

По его словам, на турсервисе сейчас активно развивается и проект "Москва +", предполагающий, что путешественники смогут приехать в Москву на пару дней, а затем отправиться еще на несколько дней в другой регион.

Russpass - цифровой туристический сервис, который помогает спланировать путешествие по России. Здесь можно купить билеты на самолет или поезд, забронировать жилье, приобрести различные экскурсии и туры, а также узнать об интересных местах и полезных услугах. В сервисе доступно более 3,5 тыс. предложений для путешественников, включая туры и авторские маршруты.