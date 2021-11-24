В Башкирии при содействии прокуратуры в 2021 году бизнесу оплатили долги на 1,2 млрд руб.

УФА, 24 ноября. /ТАСС/. Задолженность перед предпринимателями в Башкирии на сумму свыше 1,2 млрд рублей погашена в 2021 году благодаря прокурорскому реагированию, сообщила пресс-служба ведомства в среду.

"Благодаря мерам прокурорского реагирования в 2021 году перед предпринимателями погашена задолженность в сумме более 1,2 млрд. рублей. Действенной мерой по сокращению долга перед бизнесом по публичным контрактам и недопущению его роста стало использование прокурорами полномочий по возбуждению административных дел по статье 7.32.5 КоАП РФ ("Нарушение должностным лицом заказчика сроков оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд")", - сказано в сообщении.

В 2021 году прокурорами возбуждено почти 60 дел по данной статье, штрафы по ней достигают 50 тыс. рублей. При этом их взыскивают с должностных лиц, действия которых повлекли несвоевременную оплату публичных контрактов, добавили в прокуратуре.