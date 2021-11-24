ЦБ не считает нужным пересматривать лимит страхового покрытия по вкладам

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Банк России не видит необходимости пересматривать лимит страхового покрытия по вкладам, который на сегодняшний день составляет 1,4 млн рублей. Об этом заявила сегодня в Госдуме зампредседателя регулятора Ольга Полякова.

"На сегодняшний день мы не видим необходимости пересматривать лимит страхового покрытия по вкладам в размере 1,4 млн рублей", - сказала она.

В настоящее время Агентство по страхованию вкладов (АСВ) страхует депозиты на сумму 1,4 млн рублей в одном банке. Согласно действующему законодательству, сумма увеличивается до 10 млн рублей при наличии временно высоких остатков на счете физического лица, возникших в период до трех месяцев перед страховым случаем в результате поступления средств после продажи жилья, получения наследства, социальных выплат, субсидий.

Глава АСВ Юрий Исаев ранее говорил, что сумма страхового лимита по вкладам может быть увеличена после возврата Агентством по страхованию вкладов кредита ЦБ.

На конец октября агентство направило на погашение кредита ЦБ РФ 578 млрд рублей (557 млрд рублей - в счет погашения основной суммы долга, 21 млрд рублей - в счет погашения процентов). С начала 2021 года агентство выплатило 114 млрд рублей.

Остаток задолженности агентства составляет 285 млрд рублей без учета процентов.