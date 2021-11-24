Бюджет Коми на 2022 год приняли с предельным уровнем дефицита в 15%

СЫКТЫВКАР, 24 ноября. /ТАСС/. Бюджет Республики Коми на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов принят с предельным дефицитом, он составит 10,9 млрд рублей, или 15% к собственным доходам региона. Большинство депутатов Госсовета Коми в среду одобрили бюджет в первом и во втором, окончательном, чтениях.

"Бюджет на 2022 год спланирован по доходам в объеме 87 млрд рублей, расходы - 97,9 млрд, дефицит - 10,9 млрд. На 2023 год доходы составят 90,5 млрд, расходы - 100,3 млрд, дефицит - 9,8 млрд, на 2024 год доходы спланированы в объеме 92,1 млрд, расходы - 99,2 млрд, дефицит - 7,1 млрд рублей. В результате дефицит бюджета к собственным доходам региона достигнет в 2022 году предельного уровня - 15%, на 2023 год - 13%, на 2024 год - 9%", - сообщил депутатам исполняющий обязанности министра финансов Коми Александр Комлев.

Присутствующий на заседании глава республики Владимир Уйба просил депутатов поддержать бюджет. "Бюджет формировался сложно. Особую тревогу у Минфина России вызывает высокий дефицит бюджета и рост госдолга, в то время как по условиям соглашений он должен снижаться <…>. 2020 и 2021 годы из-за пандемии были очень сложными, многие проекты развития приходилось откладывать, чтобы обеспечить первоочередные задачи <…> В проекте 2021 года тоже изначально были заложены минимально возможные расходы, но благодаря нашей совместной работе во втором полугодии 2021 года экономика начала восстанавливаться, есть основания полагать, что налоговые поступления будут расти", - сказал глава региона.

Основные доходы региона

Как сообщил глава Минфина, основные образующие бюджет доходные источники - это налог на прибыль организаций, налог на имущество организаций и налог на доходы физических лиц (НДФЛ), которые в сумме формируют 85% от общего объема доходов. Поступления налога на прибыль организаций запланированы на 2022 год в объеме 23,7 млрд рублей, на 2023 год - 24,5 млрд, на 2024 год - почти 25 млрд. Порядка 34% от общей суммы ожидается от нефтяной отрасли, от газовой - более 9%, от угольной - более 18%, от лесной и деревообрабатывающей - 16%.

Поступления налога на имущество спрогнозированы на 2022 год в объеме 20,4 млрд рублей, на 2023 год - 20,3 млрд, на 2024 год - 20,4 млрд рублей. Наибольшую долю занимают поступления от газовой отрасли - более 60%, от нефтяной - более 22%. НДФЛ спрогнозирован на 2022 год в объеме 19,7 млрд, 2023 - 20,3 млрд, 2024 - 20,8 млрд. Порядка 16% формируют плательщики от нефтегазовых отраслей. Отношение госдолга к собственным доходам региона составят 76% в 2022 году, в 2023 году - 86%, в 2024 году - 94%.

"По поручению главы республики и в ходе совместной работы над бюджетом с депутатами на выплату зарплаты в сфере образования выделено почти 900 млн рублей ежегодно. На укрепление материально-технической базы отрасли образования выделено более 250 млн рублей ежегодно. "Народный бюджет" с учетом дополнительных расходов составит 400 млн ежегодно, на лекарственное обеспечение дополнительно выделено 250 млн, на поддержку сельского хозяйства - 220 млн, на поддержку физкультуры и спорта - 100 млн. Мы вместе с депутатами постарались включить наиболее важные расходы", - сказал глава Минфина Коми.

Председатель Контрольно-счетной палаты региона Игорь Гурьев отметил, что в бюджете соблюдены все ограничения в части размера его дефицита, объема госдолга и расходов на его обслуживание. "Проект сформирован в условиях пандемии. По ряду направлений у Контрольно-счетной палаты были замечания, установлены факты, когда средства были освоены, но результаты эффективности не достигнуты <…>. Сохраняются риски обеспечения сбалансированности бюджета в связи с высоким объемом госдолга. Оснований для отклонения бюджета республики нет", - сказал Гурьев.

Представители фракций КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России - за правду" проголосовали против, предложив отложить принятие бюджета во втором чтении на декабрь и доработать спорные моменты. Представители "Единой России" настаивали на принятии в целом, чтобы "не оставлять в заложниках муниципалитеты и все отрасли". Как напомнила вице-спикер Госсовета Коми Валентина Жиделева, расходы сферы здравоохранения в прошлом году из-за пандемии увеличились с 21 млрд рублей до 38 млрд.

Бюджет на 2021 был утвержден по доходам в объеме 88 млрд рублей, расходы - 90,7 млрд, дефицит - 10,4 млрд, покрывать его планировалось за счет кредитов. Однако благодаря дополнительным налоговым поступлениям за девять месяцев этого года был получен профицит в 3,2 млрд рублей. Планируется, что госдолг региона в 2022 году увеличится на 8,5 млрд рублей и на 1 января 2023 года составит 53,5 млрд рублей, или 75% от собственных доходов региона, на 1 января 2024 года - 60,8 млрд рублей, или 82% от доходов, на 1 января 2025 года - 65,7 млрд рублей, или 88% от доходов.