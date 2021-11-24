TCS Group рассматривает возможность приобретения небольших игроков за рубежом

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. TCS Group - головная структура Тинькофф банка - рассматривает в рамках экспансии на зарубежные рынки возможность приобретение небольших игроков с целью получения лицензии. Об этом сообщил журналистам содиректор группы Павел Федоров в ходе телефонной конференции.

"Мы смотрим несколько рынков. Есть вариант того, чтобы, конечно, мы получали лицензию, что называется, "с нуля". На нескольких из этих рынков есть возможность приобретения небольших игроков: это касается как небольших банков, так и небольших брокерских домов. Но приобретение прежде всего для целей получения лицензии", - сказал он.

Группа ведет обсуждение с рядом зарубежных регуляторов. "Подход, который мы решили адаптировать, он условно называется "регуляторная воронка", то есть мы находимся в ряде обсуждений с регуляторами нескольких стран <…>. Мы работаем с несколькими регуляторами, чтобы понять, где у нас есть наибольшая вероятность получения полной банковской лицензии, набора брокерских лицензий, которые являются с нашей точки зрения необходимыми для того, чтобы вести бизнес <…> как полноценный участник финансового рынка", - отметил топ-менеджер.

В начале ноября содиректоры TCS Group Оливер Хьюз и Павел Федоров сообщили, что группа рассматривает рынок Юго-Восточной Азии как перспективный. В августе банк сообщал, что планирует создать дочернюю кредитную организацию на Филиппинах и получить лицензию цифрового банка. Тогда же Хьюз отмечал, что бизнес-модель "Тинькофф" на Филиппинах будет напоминать модель российского банка, но с учетом местной специфики.