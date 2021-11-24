Дефицит бюджета Петербурга в 2022 году составит 80,7 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга на пленарном заседании в среду приняли в окончательном чтении закон о бюджете на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годы. В основном финансовом документе на следующий год дефицит установлен в размере 80,7 млрд рублей.

"За - 41, воздержались - 7, против - 1. Мы приняли проект в целом, он уходит на подписание губернатору Санкт-Петербурга", - подвел итоги голосования председатель заксобрания города Александр Бельский.

Документом устанавливаются основные показатели бюджета 2022 года: доходы - 890,8 млрд рублей, расходы - 971,5 млрд рублей, дефицит - 80,7 млрд рублей. В 2023 году доходы составят 978,8 млрд рублей, расходы - 1 трлн 49,5 млрд рублей, дефицит - 70,7 млрд рулей; в 2024 году доходы - 1 трлн 49,4 млрд рублей, расходы - 1 трлн 100,5 млрд рублей, дефицит - 51,1 млрд рублей.

"Сегодня при утверждении в третьем чтении бюджета Санкт-Петербурга мы заявляем о поддержке политического решения губернатора об отказе от так называемой депутатской поправки", - сказал перед голосованием руководитель фракции "Яблоко" в городском парламенте Александр Шишлов. Речь идет о праве каждого депутата дополнительно участвовать в распределении городского бюджета - ежегодно таким образом распределялись около 10 млрд рублей.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выражал надежду, что депутаты поддержат идею отказа от "депутатской поправки", позволяющей им дополнительно распределять по своему усмотрению ежегодно около 2% городского бюджета. Выступая в заксобрании, глава города отмечал, что такой механизм является неправильным, подчеркивая, что "не должно быть лоббирования".

Депутат Марина Макарова, комментируя принятый закон, указала на то, что лидирующая позиция в структуре расходов города - 20% от общего объема - принадлежит сфере образования. "Приоритетными направлениями в этой сфере являются строительство и ремонт школ, закупка оборудования для усовершенствования образовательного процесса, переоснащение школьных пищеблоков. <…> В современном капитальном ремонте нуждаются более 40% зданий школ Петербурга", - привели ее слова в пресс-службе городского парламента.