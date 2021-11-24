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Госдума приняла закон о полномочиях Роскосмоса в сфере строительства инфраструктуры

По мнению авторов инициативы, реализация положений закона будет способствовать достижению целей деятельности корпорации и реализации мероприятий госпрограммы "Космическая деятельность России"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий единообразный подход к механизму выдачи разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов космической инфраструктуры. Документ был инициирован правительством РФ.

Как пояснил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, "согласно действующему регулированию, государственная корпорация "Роскосмос" была не вправе выдавать разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию объектов космической инфраструктуры, находящихся вне ведения корпорации и подведомственных ей организаций".

Теперь проблема будет решена путем предоставления госкорпорации "Роскосмос" таких полномочий в отношении всех объектов космической инфраструктуры, указал Гаврилов. Эти меры позволят ускорить строительство и ввод в эксплуатацию объектов космической инфраструктуры, отметил глава комитета.

Реализация положений закона будет способствовать достижению целей деятельности корпорации и реализации мероприятий госпрограммы РФ "Космическая деятельность России", говорится в пояснительной записке.

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