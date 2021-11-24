Выделенные полосы для общественного транспорта появятся на пяти участках улиц Москвы

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Выделенные полосы для общественного транспорта введут на пяти участках московских улиц с 13 декабря. Они позволят сократить время в пути для десятков тысяч пассажиров автобусов, сообщается в среду на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Полосы с буквой "А" появятся на Зеленодольской, Электродной и Верхней Сыромятнической улицах, Симферопольском и Новорязанском шоссе с 13 декабря. Выделенная полоса длиной 400 м появится на Зеленодольской улице: от улицы Юных Ленинцев до Волгоградского проспекта (в направлении к Волгоградскому проспекту). Сейчас через этот участок проходят четыре автобусных маршрута, которыми ежедневно пользуются 28 тыс. человек. Благодаря отдельной полосе скорость автобусов вырастет в три раза, а время на дорогу сократится до двух минут", - говорится в сообщении.

Вторую выделенную полосу организуют на Электродной улице: от 3-го Плехановского переулка до шоссе Энтузиастов (в направлении к шоссе Энтузиастов). Ее протяженность составит 450 метров. С 13 декабря приоритетный проезд по нему получат маршруты № 46 и 659, которые каждый день перевозят более 5 тыс. человек до станции метро "Шоссе Энтузиастов".

"Также выделенные полосы появятся на Верхней Сыромятнической улице: от улицы Земляной Вал до Верхнего Сусального переулка в обоих направлениях. Длина их - 400 метров. "Выделенка" на левой полосе обеспечит приоритетный проезд компенсационному автобусу № 024. Время в пути для него сократится с шести минут до одной. Кроме того, здесь проходит маршрут автобуса № 40. Оба автобуса перевозят более 7 тыс. человек в день", - отмечается в публикации.

Пятидесятиметровую выделенную полосу введут на съезде с Симферопольского на Варшавское шоссе при движении из области. По ней автобусы смогут беспрепятственно выезжать на Варшавское шоссе и на остановку "Варшавское шоссе - МКАД". Также самый длинный отрезок выделенной линии введут на Новорязанском шоссе - от МКАД до дома № 4 по Новорязанскому шоссе (в оба направления). Его длина составит 4,6 км. Автобусы смогут проезжать это расстояние за пять минут - добираться от Кузьминок до Люберцев станет еще удобнее. Здесь каждые восемь минут проходит магистральный маршрут М79, который перевозит по 8 тыс. человек ежедневно.