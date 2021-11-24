Продажи автомобилей в Турции не приостановлены на фоне падения турецкой лиры

АНКАРА, 24 ноября. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Продажи новых автомобилей в Турции не приостановлены на фоне падения курса турецкой лиры, сообщили в среду корреспонденту ТАСС менеджеры нескольких автомобильных салонов в Анкаре.

"На данный момент ни о какой приостановке продажи новых автомашин речи не идет. В нашем салоне сейчас в наличии машин нет, но вот-вот ожидается поставка новых моделей. Они стоят и ожидают завершения процесса выплаты таможенных платежей", - сказала ТАСС торговый представитель дилерского центра Nissan Эбру Айдын.

По ее словам, "нехватка автомобилей в Турции, и в Анкаре в частности, начала наблюдаться еще с начала пандемии коронавируса и в связи с дефицитом полупроводников и микрочипов". "Изменение курса валют влияет лишь на окончательную стоимость автомобиля, которая может меняться каждый месяц", - подчеркнула Айдын.

В официальном дилере корейского производителя Kia также подтвердили, что обвал национальной валюты никак не сказался на поставках и продажах автомобилей. "В нашем салоне готовые к продаже автомобили закончились еще в начале ноября, то есть до резкого падения лиры. В декабре мы ожидаем новую поставку авто, которые будут готовы к продаже после завершения всех необходимых процедур", - сообщил менеджер автосалона Эрен Эгильмез.

Ситуация с турецкой лирой

С начала года турецкая валюта девальвировалась на 70%, что стало одним из самых крупных падений стоимости нацвалюты за последние годы. В январе за доллар давали порядка 7,3 лиры.

На прошлой неделе Центробанк Турции понизил одну из ключевых ставок в качестве меры по стабилизации лиры и инфляции. Речь идет о процентной ставке на аукционах недельного репо (краткосрочный заем средств под залог ценных бумаг), которая снижена с 16% до 15%. За снижение активно выступает президент Реджеп Тайип Эрдоган, считая процентные ставки "бедой народа". ЦБ в свою очередь традиционно убеждает власти, что снижение ставок негативно отразится на финансовых показателях и не является решением.

На фоне падения лиры оппозиция поставила вопрос о необходимости досрочных президентских и парламентских выборов, считая, что нынешнее руководство страны не может справиться с экономическими проблемами. Эрдоган, однако, исключил возможность проведения досрочных выборов, заявив, что они состоятся в срок, в 2023 году.