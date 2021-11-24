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АТОР: въездной турпоток в РФ в 2021 году может составить несколько десятков тысяч человек

Исполнительный директор ассоциации Майя Ломидзе отметила, что "въездной поток не сопоставим, это самый пострадавший сегмент из всех видов"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Въездной турпоток в Россию по итогам 2021 года может составить всего несколько десятков тысяч человек. Об этом в ходе пресс-конференции в ТАСС сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

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"Интерес очень большой, очень большие продажи были в ноябре, не характерные для въездного туризма, потому что обычно пик сезона был летом, а осенью все спадало. Сейчас даже в ноябре было несколько групп. Но мало того, что въездной поток не сопоставим, это самый пострадавший сегмент из всех видов. Может быть, несколько десятков тысяч человек с туристическими целями мы приняли", - сказала она.

Для сравнения в 2019 году совокупный поток въезжающих был больше 25 млн, а чистый туристический поток - порядка 10 млн, отметила Ломидзе. Она напомнила, что Россия открывает границы для туристов из стран, открывших границы для нас. Но есть некоторые исключения, например, страны Западной Европы. По ее словам, есть интерес, как со стороны туристов, купивших туры еще в 2020 году, так и со стороны новых туристов.

Однако Россия вводит определенные ограничения, которые влияют на отдых туристов, в том числе сложности с заселением, посещением ресторанов и музеев без QR-кодов. Отдельные регионы вводят обязательство сдавать ПЦР-тесты раз в несколько дней. По ее словам, это особенно расстраивает привитых туристов, а в основном в Россию приезжают именно такие. В связи с этим, по мнению Ломидзе, одна из основных задач следующего года является работа над взаимным признанием вакцинных сертификатов в разных странах.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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