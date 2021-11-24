Талибы заявили, что объем афганского экспорта за последние три месяца вырос на 132%

КАИР, 24 ноября. /ТАСС/. Объем экспорта афганских товаров за последние три месяца, то есть с момента захвата власти в стране радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), увеличился на 132%. Об этом сообщил в среду заместитель пресс-секретаря радикалов Инамулла Самангани на своей странице в Twitter.

"Афганистан в течение трех последних месяцев при прежнем режиме, а именно в джауза (по афганскому календарю, соответствует 22 мая - 21 июня в григорианском календаре - прим. ТАСС), саратан (22 июня - 22 июля - прим. ТАСС) и в асад (23 июля - 22 августа - прим. ТАСС), осуществил экспорт на сумму 11,58 млрд афгани ($120 млн). Однако в последние три месяца нахождения у власти нового режима объем афганского экспорта составил 26,83 млрд афгани ($280 млн). Таким образом, рост составляет 132%", - подчеркнул представитель радикалов, не приведя при этом данные за аналогичный период прошлого года.

Существенную долю в афганском экспорте составляет продукция сельскохозяйственного сектора (фрукты, сухофрукты, лекарственные травы, специи), в котором, по данным Всемирного банка, занято 44% всей рабочей силы в стране. По этой причине основные доходы от экспорта поступают в казну во второй половине года. Между тем в последнее время объемы экспорта сократились из-за существенных изменений климата в регионе - участившейся засухи и задержек сезонных дождей. Так, если в 2019 году годовой экспорт Афганистана составлял $863,8 млн, то в 2020 году - $776,7 млн.

В конце сентября талибам удалось договориться с властями Пакистана об отмене пошлины в размере 17% на ввозимые из Афганистана свежие фрукты. Помимо этого, радикалы наладили поставки в Китай орехов кедровой сосны Джерарда, известной как джалгоза.

После объявления Вашингтоном весной нынешнего года о решении вывести из Афганистана свои вооруженные силы радикалы развернули масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа боевики "Талибана" без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.