Суд признал законным вынесенный Facebook штраф на 21 млн рублей за запрещенный контент

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Таганский районный суд Москвы признал законным решение оштрафовать Facebook на 21 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд рассмотрел жалобу Facebook на постановление мирового суда и оставил в силе решение оштрафовать Facebook на 21 млн рублей по пяти протоколам за неудаление запрещенного контента", - сказали агентству.

14 сентября судебный участок мирового судьи номер 422 Таганского района оштрафовал Facebook на 21 млн рублей. Компанию признали виновной по пяти делам об административном правонарушении, составленным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (отказ удалить информацию, удаление которой обязательно в соответствии с законодательством РФ).

С февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении соцсетей и мессенджеров, которые не удалили призывы, в том числе к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных акциях.