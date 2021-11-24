Системы очистки воздуха от COVID-19 могут появиться в автобусах Москвы и других городов

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Системы очистки и обеззараживания воздуха, в том числе от коронавируса, могут появиться в общественных автобусах Москвы и других городов, говорится в сообщении Ростеха. Разработчиком этой системы является "Концерн радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), входящий в состав Ростеха.

"Сегодня мы прорабатываем вопрос установки воздухоочистителей концерна в автобусах Москвы и Санкт-Петербурга, Казани и Краснодара", - отметил гендиректор КРЭТ Николай Колесов, слова которого приводятся в сообщении.

Концерн провел испытания системы очистки воздуха "Тиокрафт" в автобусах Ярославля, которые выявили, что при загрузке транспорта минимум в 80% приборы улучшили микробиологическое состояние воздуха в салоне в пять раз, отмечает Ростех.

В общественном транспорте планируется применять компактную версию устройства с креплением на потолке и управлением из кабины водителя. "Системы очистки воздуха "Тиокрафт" обеззараживают воздух, гарантируя защиту от всех известных бактерий и вирусов, включая коронавирус", - указывается в сообщении. Разработка, основанная на процессе фотокализа, не имеет аналогов в мире, отмечает Ростех.

Воздухоочистители выпускает Раменский приборостроительный завод. Исследования подтвердили их эффективность в борьбе с бактериями, летучими органическими соединениями и вирусами на уровне 99,993%, в том числе в защите от вируса COVID-19, туберкулезной палочки, формальдегида и озона, уточнили в Ростехе.