Власти Чукотки предложили позволить регионам снижать налоги для резидентов ТОР до 0%

ТАСС, 24 ноября. Власти Чукотки предложили для развития малого бизнеса предоставить регионам право снижать размер налоговой ставки вплоть до 0% для резидентов преференциальных режимов. Об этом сообщил и. о. первого заместителя губернатора Чукотского автономного округа, председатель правительства региона, представитель округа в Москве Илья Давиденко.

"В целях стимулирования развития преференциальных режимов внести изменения <…>, в соответствии с которыми субъектам РФ будет оставлено право по снижению налоговой ставки по упрощенной системе налогообложения для резидентов преференциальных режимов до 0%. Предоставление региону данного права будет способствовать развитию сектора малого бизнеса", - сказал он на заседании Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации на тему "Стратегические направления развития Дальнего Востока".

Помимо этого, снижение налоговой ставки для резидентов позволит создать конкурентную рыночную среду, дополнительные рабочие места в регионах Дальнего Востока, а также увеличит инвестиционную активность.

Также Давиденко отметил необходимость в разработке компенсационных мер для снижения нагрузки на предпринимателей, связанных с обеспечением северных надбавок. Это позволит обеспечить одинаковые конкурентные условия для развития бизнес-среды во всех регионах России, а также повысит активность предпринимательства.

Субъектам МСП также необходимо предоставление прямой финансовой поддержки из федерального бюджета, в том числе и на компенсацию части затрат на приобретение оборудования, компенсацию процентных ставок по кредитам и привлечение для инвестиционных целей и обеспечения, считает Давиденко.

На территории РФ действуют 39 особых экономических зон, 92 территории опережающего развития в моногородах и ЗАТО, 23 ТОР на Дальнем Востоке, одна ТОР в Арктике.