Резиденты технопарков Саратовской области получат льготы по налогу на прибыль

ТАСС, 24 ноября. Депутаты Саратовской областной думы приняли в двух чтениях в среду закон о налоговых льготах для резидентов технопарков, которые будут действовать до конца 2026 года, сообщается на сайте регионального парламента.

"Установление пониженных налоговых ставок предусматривается в размерах: 2% - в случае, если объектом налогообложения являются доходы; 7,5% - если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов", - сказано в сообщении.

Как уточняется в пояснительной записке к проекту, новая мера поддержки будет способствовать увеличению объема инвестиций, созданию новых рабочих мест и улучшению социально-экономической ситуации в Саратовской области. Согласно финансово-экономическому обоснованию законопроекта, данная льгота будет носить стимулирующий характер, потому что в настоящее время в Саратовской области территории со статусом промышленного технопарка или индустриального (промышленного) парка отсутствуют.

"В перспективе выпадающие доходы бюджета от применения пониженных ставок по упрощенной системе налогообложения будут компенсированы поступлениями налоговых доходов от реализации конкурентоспособной продукции, а также создания высокотехнологичных рабочих мест в ходе реализации инвестиционных проектов", - отмечается в документе.