Минпромторг заявил о готовности к маркировке воды и молока с коротким сроком годности

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Типографии готовы к маркировке минеральной воды и молока с коротким сроком со сроком хранения (40 дней и менее). Об этом говорится в сообщении Минпромторга.

Как отмечается в сообщении, на площадке Минпромторга России состоялось совещание в формате ВКС по вопросу готовности поставщиков упаковочных материалов к началу маркировки минеральной воды и молочной продукции со сроком хранения 40 дней и менее. В мероприятии приняли участие представители Минсельхоза России, ООО "СПТС-Сервис", типографий и Центра развития перспективных технологий - оператора национальной системы маркировки товаров.

"Молочная продукция - это товары высокой социальной значимости. Вопрос оснащения поставщиков упаковки для нас является одним из ключевых. Участники совещания доложили о своей готовности, они уже начали отгрузку промаркированной продукции своим партнерам", - приводятся в сообщении слова статс-секретаря - заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктора Евтухова.

Он также обратил внимание на недопустимость искусственного завышения цен на упаковочные материалы. "Если факты злоупотребления станут нам известны, мы будем реагировать остро - с привлечением Федеральной антимонопольной службы", - отметил замглавы Минпромторга России.

Маркировка молочной продукции в РФ началась 1 июня 2021 года в категориях сыров и мороженого, с 1 сентября она стала обязательной для товаров со сроком хранения свыше 40 суток, с 1 декабря вступят в силу требования маркировать продукцию со сроком годности 40 дней и менее. Маркировка минеральной воды начнется в России 1 декабря 2021 года, а с 1 марта 2022 года распространится на остальные виды упакованной питьевой воды.