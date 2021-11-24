Путин призвал "не оставлять все на последний день" при обновлении отделений почты в селах

СОЧИ, 24 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил чиновникам постепенно наращивать темп работы и не оставлять все дела на последний день при модернизации сельских отделений "Почты России", которую планируется провести до 2025 года.

"На самый последний день не оставляйте, пожалуйста, все. <...> Понятно, первые шаги должны быть проработаны, [надо] понять, сколько это стоит, где сложные места, какие технологии применять. Но темп должен по нарастающей идти, и пик должен быть достигнут в середине этого процесса, а не в завершении", - распорядился глава государства на совещании с членами правительства, заслушав доклад по этой теме.

"Социальная часть этого вопроса важна чрезвычайно для миллионов наших граждан, которые до других мест, где могли бы получить соответствующие услуги либо даже товары, добраться не могут, или им это очень сложно сделать. А почта есть везде", - заметил президент.

И важно, продолжил он, какими темпами власти будут двигаться в этой работе. Так, сказал Путин, ремонт 25 тыс. 160 отделений можно сильно затянуть, и даже позже 2035 года, а можно сделать это гораздо более быстрыми темпами. При этом, подчеркнул он, "ни одно из этих отделений не должно быть забыто", потому что вокруг них живут люди.

В сентябре президент поручил правительству предусмотреть средства на докапитализацию "Почты России" для "модернизации и приведения в нормативное состояние до 2025 года отделений и иных объектов почтовой связи этого акционерного общества, расположенных в сельской местности, а также в труднодоступных местностях".