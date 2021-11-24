Саратовская облдума приняла бюджет региона на 2022 год с дефицитом 8 млрд рублей

ТАСС, 24 ноября. Депутаты Саратовской областной думы в среду приняли в двух чтениях закон о бюджете региона на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Прогнозируемый дефицит региональной казны в 2022 году составит 8 млрд рублей, следует из пояснительной записки к проекту закона.

"Дефицит - 8 041,8 млн рублей", - говорится в документе с уточнением, что источниками покрытия бюджетного дефицита определены банковские заимствования. При этом дефицит бюджета Саратовской области на 2021 год с учетом последних изменений составляет 12 219,1 млн рублей, указывается в проекте закона.

Как сообщили на заседании думы, доходы бюджета Саратовской области на 2022 год составят 118,2 млрд рублей, расходы - 126,2 млрд рублей. В плановый период основные параметры главного финансового документа намерены увеличивать: в 2023 году - до 119,8 млрд рублей и 126,2 млрд рублей, а в 2024 году - до 124,4 млрд рублей и 126,8 млрд рублей соответственно.

Как отметил в ходе заседания первый заместитель председателя думы, председатель комитета по бюджету, налогам, промышленности и собственности, член комитета по экономической, инвестиционной политике, предпринимательству и развитию цифровых технологий Алексей Антонов, бюджет является социально ориентированным, а около 75% всех расходов будут направлены на социальную сферу. "Данный бюджет четко сбалансирован, и принятие его не приведет к хаосу в регионе. <…> 75% бюджета являются социально ориентированными, то есть средства, заложенные в бюджете, тратятся не на олигархов, не на чиновников, а будут тратиться на учителей, врачей, на людей, которые работают в соцсфере", - сказал он.

О сохранении приоритета социальной направленности заявил и губернатор Саратовской области Валерий Радаев, сообщает пресс-служба главы региона. "Рост благополучия жителей, развитие территорий - первостепенные задачи. А это значит, средства пойдут на повышение зарплат бюджетников, социальные выплаты и меры поддержки, на инфраструктурные проекты, ремонт дорог, строительство объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта, на реализацию действующих и новых программ. На решение вопросов, жизненно важных для людей, жизненно важных для региона", - приводятся его слова в сообщении.