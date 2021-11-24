Эффективность "Спутник V" в Сан-Марино составила 80%

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Эффективность вакцины "Спутник V" в Сан-Марино составила 80% через шесть-восемь месяцев после введения второго компонента, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Эффективность российской вакцины "Спутник V" против новой коронавирусной инфекции в ходе вакцинации населения в Республике Сан-Марино составила 80% в период шесть-восемь месяцев после введения второго компонента. Это гораздо выше по сравнению с официально опубликованными данными по эффективности мРНК-вакцин", - сказал он.