"Единая Россия" пообещала взять на особый контроль модернизацию сельских отделений почты

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" возьмет под особый контроль реализацию программы по модернизации сельских отделений почтовой связи, депутаты от партии будут следить за обновлением каждого такого отделения. Об этом сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства в среду.

"Единая Россия" возьмет это на особый контроль. За каждым отделением [почты] мы закрепили нашего депутата местного, регионального уровня, который будет нести личную ответственность за качественное и своевременное проведение работ. Сделаем все, чтобы жители на селе почувствовали эффект от реализации этой программы", - сказал Турчак.

По его словам, партия работает над модернизацией почтовых отделений в селах совместно с правительством, Минцифры и руководством "Почты России".

"Хотел бы вам сказать огромное спасибо за поддержку инициативы "Единой России" по модернизации сельских отделений почты и расширению их услуг. Для страны это важнейший проект, поскольку он охватывает почти 30 млн сельских жителей нашей страны. Действительно, во многих населенных пунктах в сельской местности почта по сути является зачастую таким единственным центром жизни на селе и центром, где можно получить государственные услуги", - отметил секретарь генсовета единороссов.

Турчак напомнил, что модернизация почтовых отделений является одним из пунктов предвыборной программы "Единой России", с которой партия шла на выборы Госдумы восьмого созыва. "И по вашему поручению, Владимир Владимирович [Путин], вместе с правительством мы работаем над реализацией этого проекта. Цифры были названы - порядка 25 тыс. отделений, все они расположены в сельской местности. И на следующий год начнется модернизация 632 [отделений]", - подчеркнул он.

Секретарь генсовета партии добавил, что сейчас единороссы помогают готовить пообъектный план модернизации и работают над правовым сопровождением. "Нужно будет и нормативно-правовые акты менять, и законодательство. Договорились с коллегами, что бюджетные средства, которые пойдут на эту программу, будут окрашены, они смогут расходоваться только на модернизацию сельских почтовых отделений", - уточнил Турчак.