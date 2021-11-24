Специалисты ожидают удвоения объема отходов всех классов опасности в России к 2030 году

КИРОВ, 24 ноября. /ТАСС/. Объем производства отходов всех классов опасности в России может удвоиться к 2030 году, сейчас этот показатель составляет 8 млн тонн, сообщила в среду директор по развитию АО "Русатом Гринвей" Екатерина Демичева в ходе III Всероссийской научно-практической конференции "Утилизация отходов производства и потребления: инновационные подходы и технологии", которая проходит в Кирове.

"Каждый год объем образования отходов в России увеличивается. Сейчас это порядка 8 млн тонн отходов всех классов, к 2030 году [ожидается] удвоение [объема]. Размещать это все на полигонах мы не можем. Наши полигоны, свалки - это источник ценных вторичных ресурсов, с которыми мы должны работать, нам нужно организовывать технологический процесс таким образом, чтобы превращать отходы в полезные продукты", - сказала Демичева.

Она отметила, что в России в рамках национального проекта "Экология" идет построение системы обращения с отходами. Уже обеспечена разработка необходимой нормативной базы, предприятие госкорпорации "Росатом" определено федеральным экологическим оператором по обращению с отходами I и II классов, разработан проект постановления России по ценообразованию, а также создана федеральная государственная информационная система в сфере обращения с отходами I и II классов (ФГИС ОПВК).

"Госкорпорация "Росатом" задействована в создании системы рециклинга и экономики замкнутого цикла. Эта работа состоит из двух компонентов: создание нормативной и институциональной базы, а также создание инфраструктуры обращения с отходами", - рассказала Демичева.

По ее словам, в 2024 году в России запустят семь экотехнопарков по переработке отходов I-II классов опасности. Четыре из этих экотехнопарков создаются на базе бывших объектов по уничтожению химического оружия в Саратовской (ЭТП "Михайловский"), Кировской (ЭТП "Мирный"), Курганской (ЭТП "Щучье") областях и Удмуртской Республике (ЭТП "Камбарка"). Также планируется создание еще трех экотехнопарков - "Восток" (г. Усолье-Сибирское, Иркутская область), "Центр" (г. Дзержинск, Нижегородская область) и "Западная Сибирь" (г. Северск, Томская область).

Всероссийская научно-практическая конференция "Утилизация отходов производства и потребления: инновационные подходы и технологии" проходит в Кирове 23-25 ноября. В конференции в комбинированном формате - офлайн и онлайн - участвуют ведущие экологи, физики, химики, биологи. Очно эксперты собрались в Вятском государственном университете.