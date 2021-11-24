Новая правящая коалиция ФРГ обязуется тратить 2% ВВП на оборону

БЕРЛИН, 24 ноября. /ТАСС/. Новая правящая коалиция ФРГ, состоящая из Социал-демократической партии Германии, "зеленых" и Свободной демократической партии, обязуется тратить 3% от ВВП страны на деятельность на международной арене, включая обязательства Германии в рамках НАТО. Об этом говорится в распространенном в среду проекте коалиционного соглашения.

"Мы хотим, чтобы Германия инвестировала 3% своего валового внутреннего продукта в международные действия в долгосрочной перспективе в духе взаимосвязанного и инклюзивного подхода, укрепляя свою дипломатию и политику развития, а также выполняя обязательства, взятые на себя в рамках НАТО", - отмечается в тексте.

В сентябре 2014 года на саммите НАТО в Уэльсе была достигнута договоренность, согласно которой все страны блока должны в течение 10 лет увеличить статью расходов на нужды обороны до 2% от ВВП.

В новость были внесены изменения (17:43 мск) - меняется источник информации