Число заявок на пособия по безработице в США упало до самого низкого показателя за полвека

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Число американцев, обратившихся за последнюю неделю с первичными заявками на получение пособия по безработице, упало до самого низкого показателя с 15 ноября 1969 года и составило 199 тыс. Такие данные опубликованы в четверг Министерством труда США.

При этом аналитики ожидали, что число заявок составит 260 тыс. Минтруд не выделил особых факторов, вызвавших значительное сокращение числа заявок, что, по мнению экспертов, может стать важным сигналом о восстановлении американского рынка труда после экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19.