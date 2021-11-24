"Северный поток - 2" не упоминается в соглашении СДПГ, "зеленых" и либералов ФРГ

БЕРЛИН, 24 ноября. /ТАСС/. Газопровод "Северный поток - 2" не упоминается в коалиционном соглашении Социал-демократической партии Германии (СДПГ), "зеленых" и Свободной демократической партии (СвДП), но в то же время подчеркивается стремление будущего правительства диверсифицировать пути поставок энергоносителей. Текст 177-страничного документа был представлен в среду в Берлине.

"Мы намерены диверсифицировать энергоснабжение Германии и Европы. Для энергетических проектов, в том числе в Германии, действует европейское законодательство", - говорится в соглашении.

Будущее правительство ФРГ стремится к "расширению сети возобновляемых источников и созданию современных газовых электростанций, чтобы покрыть растущие потребности в электроэнергии в течение ближайших лет по конкурентоспособным ценам". Партии подтвердили приверженность цели выхода из угольной энергетики до 2030 года. В то же время в документе отмечается, что газовые электростанции должны быть построены по климатически нейтральным технологиям.

Три партии приходят к выводу о важности поставок водородного топлива. "При импорте водорода мы будем учитывать воздействие на климат и обеспечим справедливые условия конкуренции для нашей экономики", - говорится в тексте. С точки зрения СДПГ, "зеленых" и СвДП, наличие инфраструктуры для возобновляемых источников энергии и приема водорода является "условием европейской конкурентоспособности в XXI веке".

"Мы будем регулярно перепроверять безопасность снабжения и скорейшее расширение возобновляемых источников", - подчеркивается в коалиционном соглашении. Своей целью коалиция объявила достижение Германией климатической нейтральности к 2045 году. "При этом мы по-прежнему исключаем атомную энергию [из энергетического микса]", - отмечается в договоре.

СДПГ всегда выступала за реализацию проекта "Северный поток - 2", а бывший канцлер Герхард Шрёдер открыто поддерживал его, в то время как "зеленые" и СвДП высказывались против строительства или как минимум за мораторий. Эта щекотливая тема во время зондирующих и коалиционных переговоров была отодвинута на задний план.

В течение 10 дней все три партии должны формально утвердить текст коалиционного соглашения. Самое позднее 8 декабря новым канцлером станет Олаф Шольц.