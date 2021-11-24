Украина получила от МВФ второй транш в размере около $700 млн

КИЕВ, 24 ноября. /ТАСС/. Украина получила второй транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере около $700 млн. Об этом сообщил в среду в Facebook глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

"Сегодня Украина получила второй транш от Международного валютного фонда по программе stand-by в размере 500 млн СПЗ (эквивалент $699 млн). Эти средства поступят на счета правительства в Национальном банке Украины и увеличат международные резервы", - отметил он.

Исполнительный совет МВФ в понедельник принял решение предоставить Киеву транш в размере примерно $700 млн по окончании первого обзора украинской экономики в рамках согласованного в 2020 году механизма кредитования stand-by.

Совет МВФ также решил продлить программу до конца июня 2022 года.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявлял, что кабмин направит средства на поддержку стабильности финансовой системы страны и борьбу с последствиями пандемии.

Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявила, что очередной транш кредита Киеву от МВФ еще больше погрузит страну в долговую зависимость, и назвала эту финансовую поддержку Запада "платой действующим властям за очередной виток антироссийской истерии".

О кредите

Кредитный механизм stand-by между Украиной и МВФ на сумму $5 млрд утвержден 9 июня 2020 года. Фонд сразу выделил Киеву $2,1 млрд, а также были обозначены условия программы для выделения остальных траншей. Однако из-за невыполнения Украиной ряда обязательств перевод средств приостановили.

Позже страна достигла всех требуемых макропоказателей, а в июле этого года приняла 12 законов, оговоренных в меморандуме с МВФ. 18 октября стало известно, что миссия фонда достигла с властями страны договоренностей по экономическим реформам в рамках первого обзора выполнения кредитной программы.