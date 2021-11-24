Enel пока не спешит продавать газовые станции в России

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Итальянская энергетическая группа Enel в настоящее время не хочет продавать свои газовые станции в России, однако готова рассмотреть такое предложение в случае хорошей стоимости. Об этом сообщил генеральный директор группы Франческо Стараче в ходе пресс-конференции.

"Российские газовые активы обеспечивают крупные города и сети страны электроэнергией и теплом, и они важны для энергосистемы России. Мы не хотим их закрывать, это в корне неверное решение. Да, мы не заинтересованы в газе как в источнике энергии, но это на горизонте до 2040 года, поэтому они [станции] останутся настолько, пока это имеет смысл", - отметил он.

Стараче добавил, что если Enel получит хорошее предложение по покупке своих российских активов, то компания готова его рассмотреть без спешки.

Итальянская группа Enel занимается производством электрической и тепловой энергии. В России компания представлена "Энел Россией", производственными филиалами которой являются три газовые станции: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС. Помимо этого, "Энел Россия" в мае 2021 года ввела в эксплуатацию Азовскую ВЭС (90 МВт), а также реализует еще два проекта в сфере ветроэнергетики - Кольская ВЭС (201 МВт) и Родниковская ВЭС (71 МВт).